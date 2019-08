SYK:n kampuskehityksestä vastaava johtaja: Tila ja parkkipaikat riittävät Linnanmaalla, kun Oamk muuttaa kampukselle ensi syksynä

Linnanmaan kasvavasta opiskelijakampuksesta rakennetaan uudenlaista kohtauspaikkaa.

Linnanmaan kampusalueen uudistamisella haetaan uusia mahdollisuuksia oppilaitosten toimintaan ja yhteyksiin eri toimijoiden kesken, kertoo Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) kampuskehityksestä vastaava johtaja Juha Uotila. SYK omistaa yliopiston tilat.

Jatkossa kampukselle sijoittuu Oulun yliopiston lisäksi Oulun ammattikorkeakoulu.

Uotila uskoo, että Oamkin muutto Linnanmaalle vie asioita paljon eteenpäin.

– Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyö ja sitä kautta uusien voimavarojen saanti on mielestäni tosi positiivinen asia. Sitähän on jo tapahtunut Lappeenrannassa ja Tampereella. Jyväskylässä asioita selvitetään, Uotila sanoo.

Uotila uskoo, että tila ja parkkipaikat riittävät Linnanmaan kampuksella, kun Oamkin vajaat 6 000 opiskelijaa siirtyvät opiskelemaan sinne vuodesta 2020 lähtien.

– Uskon, että kaikki asiat ovat niiltä osin kunnossa. Uusi ruokala saatiin tehtyä, ja uusia parkkipaikkoja tulee tämänkin hankkeen mukana 300–500, Uotila sanoo.

Uotila esittelee uutta ”ravintolamaailmaa” ja uusia tiloja yrityksille kampuksen pohjoispäässä.

– Tämä näyttää suuntaa, mihin kampukset ovat muuttumassa. Näistä tulee monikäyttöisiä tiloja, olen käyttänyt termiä tiedetavaratalo. Erilaiset tekniset ja kulttuuriset tieteet voivat täällä kohdata ja sen myötä voi syntyä uutta liiketoimintaa, Uotila kuvailee.

Kun uudenlainen kohtauspaikka syntyy, sitä kautta alueelle alkaa tulla palveluita ja liike-elämää eli yrityksiä kampukselle. Raja-aidat alkavat murtua, Uotila sanoo.

Asumiseen liittyvät asiat tulevat hänen mukaansa myös yhä tärkeämmiksi. Ne ovat osaltaan vetonauloja siihen, miten kansainvälisiä opiskelijoita pystytään houkuttelemaan alueelle ja opiskelemaan Suomeen.

– Keski-Euroopassa on yliopistoja, jotka tarjoavat ensimmäisen vuoden opiskelijoille asumisen. Sitä kautta opiskelijat sitoutuvat omaan ikäluokkaansa, tutustuvat ja muodostavat ryhmiä. On tutkittu asia, että opiskelijat sitten valmistuvatkin nopeammin.

SYK ei ole itse vielä missään kampusalueillaan tarjoamassa asuntoja. Uotilan mukaan asuntokysymykset ovat heillä mietinnässä. Paikalliset opiskelija-asuntosäätiöt ovat SYKin kumppaneina esimerkiksi Joensuussa ja Kuopiossa.

Uotilan mukaan muutosno-peus on ollut aika rajua yliopistojen tilankäytössä. Uusia ratkaisumalleja on syytä miettiä ja raja-aitoja rikkoa.

– Kaikki on mahdollista. Meidän firmamme on toiminut kymmenen vuotta. Alussa oli se tilanne, että yliopistot ilmoittivat, että he tarvitsevat uutta tilaa 50 000 neliötä. Siitä kahden vuoden kuluttua ei tarvittu uutta tilaa, vaan tilaa ruvettiin sanomaan irti. 150 000 neliötä on meiltä irtisanottu tilaa, Uotila kertoo.

Opetustapojen muutos on hänen mukaansa vaikuttanut paljon. Ei olla enää entiseen tapaan luentojen varassa, vaan opetusta tehdään erilaissa ryhmissä. Toimintatavat ovat muuttuneet.

– Pärjätään vähemmillä tiloilla ja pystytään käyttämään yhdessä luentosaleja. On pystytty tiivistämään satelliittitiloista pois. Esimerkiksi Oulussa opettajankoulutus ja arkkitehtuurin opetus ovat siirtyneet Linnanmaalle.

Uotilan mukaan on hienoa, että Linnanmaan kampuksella kaikki 140 000 neliötä on saman katon alla. Silloin on helpompaa löytää yhteiskäyttöön sopivia asioita.