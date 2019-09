Sykkeleillä ajettiin ensimmäisen viikon aikana yli 4700 matkaa – kolme vilkkainta asemaa Oulun keskustassa

Pyöräilen paljon Oulussa omalla pyörällä, noin 3000 km vuodessa ja enemmänkin.

Eniten ihmetyttää ilmainen puolen tunnis ajo ja ennen sitä palautettava, muuten tulee euron ylimääräinen maksu heti.

Mielestäni tunti on minimi mikä pyörällä pitää ajaa ilmaiseksi, puoli tuntia menee liian nopeasti, se on tärkein uudistus.

Kirjautuminen on helppoa kun asuu täällä ja on aikaa kirjautua.

Turisteille se varmasti on hankalaa, niitähän varten ymmärtääkseni myös Sykkelit hankittiin.

Ihmisillä ei riitä kärsivällisyys tälläisessä IT kaupungissa, ihmetyttää, ohjeet on netissä täysin selvät ja varmasti toimivat myös.

Puoli tuntia on liian vähän käyttää kerralla.