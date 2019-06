Suviseuroja on radioitu jo neljännesvuosisata – Kesäseuraradiosta tehtiin sen kunniaksi juhlakirja

Suviseurojen radiointi juhlii tänä kesänä 25-vuotista taivaltaan. Kesäseuraradion vastaava päätoimittaja ja SRK:n viestintäpäällikkö Olli Lohi kertoo, että neljännesvuosisataa juhlitaan ennen kaikkea Pysytään kuulolla -nimisen juhlakirjan muodossa.

Torstaina Suviseurojen jokavuotisessa julkistamistilaisuudessa julkaistussa kirjassa käydään läpi Suviseurojen radiotyön historiaa ja vaiheita.

– Siellä on mukavia muisteluksia niiltä henkilöiltä, jota ovat keskeisesti olleet radiotoiminnassa mukana. Hienoa, että tällainen kirja saatiin tehtyä.

Kesäseuraradio vetää puoleensa kuulijoiden lisäksi myös tekijöitä. Lohen mukaan radiota on tekemässä tänä vuonna jopa noin 120 vapaaehtoista.

Radioon on siten saatu paljon kuunneltavaa: lähes 22 tuntia uutta radio-ohjelmaa suorien lähetyksien ja muun ohjelman lisäksi. Kesäseuraradio kuuluu heinäkuun ajan ympäri vuorokauden.

– Se, että vastuunkantajia ja tekijöitä löytyy, tuntuu todella hienolta asialta.

Lohi painottaa, että Kesäseuraradio on ollut ja on edelleen tärkeä ja olennainen osa Suviseuroja. Nykyisen kaltaiseen mittakaavaan ja toimintaan on ollut tekemistä.

– Se on merkittävää Suviseurojen osalta, että voidaan välittää sanomaa laajemmalle. Palautetta on tullut paljon, sekä liikkeen ulko- että sisäpuolelta, että tätä on hyvä jatkaa.

– On kuljettu pitkä taival, koko ajan on menty eteenpäin.