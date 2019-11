Oulun lääkäritilanteen vertaaminen Kokkolan tilanteeseen on ontuva ilman taustojen avaamista. Kokkolassa on noin 11m€ säästöt hakusessa eli tarkoittaisi Oulussa noin 18 m€ säästöjä. Kokkolassa on jo vuosia ylimitoitettu sairaalaan toimintaa, kun pelkona on ollut toiminnan supistaminen valtion toimesta.