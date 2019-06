Oulun kaupungin lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottoja on keskitetty 1.7. – 4.8.2019. Siksi ajaksi osa terveysasemista ja muista palveluista suljetaan.

Oulun kaupunki sulkee vähitellen terveysasemiaan heinäkuun ajaksi. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalvelujen suluista alkaa 1. heinäkuuta ja jatkuu elokuun ensimmäiselle viikonlopulle saakka, mutta ajankohdat ja sulun pituudet vaihtelevat. Kesäsulun ajaksi terveysasemilla asiointi keskitetään auki oleville terveysasemille.

Osa terveyskeskuksista suljettiin jo viime maanantaina, ja ne avaavat ovensa 5. elokuuta. Kesäsulku alkoi maanantaina Tuiran ja Rajakylän terveysasemilla. Niiden asiakkaat ohjataan asioimaan Kaijonharjun terveysasemalla, joka on normaalisti auki koko kesän. Kontinkankaan hyvinvointikeskus on normaalisti avoinna läpi kesän. Myllyojan akuuttivastaanotto on myös Kontinkankaalla. Lintulammen asukastuvalla toimiva Välke-hyvinvointipisteellä hoitajan vastaanotto on kiinni 24.6.–5.8.

Oulunsalon terveysasema on suljettuna 1.7. ja 4.8. välisen ajan. Asionti siirtyy tuoksi ajaksi Kaakkurin terveysasemalle, joka on kesällä normaalisti auki.

Haukiputaan ja Kiimingin terveyskeskukset ovat myös normaalisti auki, mutta Ylikiimingin ja Yli-Iin terveysasemat ovat kiinni kesäsulun ajan. Niissä asiointi siirtyy Kiimingin terveyskeskukseen.

Hammashoitolat on suljettu 1.7.– 4.8. Sinä aikana asiakkaita palvelee päivystys, joka toimii Aapistiellä, Dentopoliksessa.

Kaupungin neuvolatoimintaa on keskitetty 1. heinäkuuta ja 4. elokuuta välisenä aikana. Yli-Iin, Ylikiimingin ja Oulunsalon neuvolat ovat tuona aikana kiinni. Yli-Iin ja Ylikiimingin asiakkaat asioivat Kiimingissä ja Oulunsalon Kaakkurin neuvolassa.

Koskelan neuvolan kesäsulku alkaa aiemmin eli tänään, 26. kesäkuuta. Sen asiakkaat ohjataan Tuiran neuvolaan, joka on normaalisti auki kesän ajan, vaikka Tuiran hyvinvointikeskus on kesäsulussa.

Naisten terveystarkastus on suljettu 22. heinäkuuta ja 18. elokuuta välisen ajan. Maahanmuuttajien terveyshuollon kesäsulku on puolestaan 8.7.–21.7. Diabetesvastaanoton kaksi viikkoa kestävä kesäsulku alkaa 15. heinäkuuta.

Opiskelijaterveydenhuolto on suljettuna saman ajan kuin suurin osa terveyskeskuksista eli heinäkuun alusta elokuun alkuun. Kaupunki on myös vähentänyt mielenterveyspalveluiden toimintaa tuona aikana.

Lisätietoa kesäaukioloajoista löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta.