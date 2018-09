Suositukset ovat parasta markkinointia yksinyrittäjälle – oululaisen Tiina Hurmeen mielestä on vanhakantaista ajatella, että yrittäjä on aina töissä

Idea omasta yrityksestä kypsyi hiljalleen pari vuotta sitten.

– Moni alkoi ehdotella, että enkö hoitaisi vastaavia hommia oman yrityksen kautta. Aloin pohtia, että miksen minä voisi olla yrittäjä kun kerran muutkin.

Tiina Hurmeen yritys Solmia Yrityspalvelut Oy myy puhelinpalveluja yrityksille: asiakastyytyväisyyskyselyjä, buukkauksia ja ”liidien” hankintaa.

– Sovimme asiakkaan puolesta tapaamisia, jos jonkin tuotteen myyjä haluaa päästä tapaamaan potentiaalisia uusia asiakkaita. ”Liidit” on kevyempi versio. Sovimme vaikkapa jatkosoittoaikoja, jolloin asiantuntijalla on lupa ottaa yhteys asiakkaaseen, Hurme selventää.

Asiakastyytyväisyyskyselyjä tehdään vaikka kuntosaleille.

– Tarjoamme vain puhelinpalveluja, emme tee nettikyselyjä.

Kilpailua on paljon Oulussakin. On isoja call centereitä ja yhden ihmisen yrityksiä.

– Palveluntuottajia on monta, mutta asiakkaita vielä enemmän. Ja jokainen vaatii räätälöityä palvelua. Ehkä yritykset kenties erikoistuvat tarjoamaan palvelujaan juuri tietynlaisille asiakkaille.

Tiina Hurmeella on ympäri Suomen yhteistyökumppaneita, jotka tekevät töitä alihankintana tarpeen mukaan.

– Kaikki toimivat samalla periaatteella ja sähköisesti. Toimisto on kotona.

Hurme päätti heti alussa, ettei perusta erillistä call centeriä vaan valitsee yhteistyökumppanit sieltä, mistä parhaat saa.

– Sopivien soittajien löytäminen ei tällä alalla ole kovin helppoa.

Suomen Toimitusjohtajakoulu ja Paulig Professional ovat esimerkkejä Tiina Hurmeen erilaisista asiakasyrityksistä.

– Toinen myy koulutuspalveluja, toinen kahviautomaatteja – mutta molempien asiakkaina ovat yritykset.

Yhden ihmisen yritysmuoto sopii Tiina Hurmeelle.

– Kun asiakkaamme ovat yrityksiä, niihin soitetaan virka-aikaan. Ja olen niin perhekeskeinen ihminen, etten tee töitä iltaisin. Samoin jos lasten takia tarvitsen joustoja, voin järjestää työaikani itse. Se on ollut minulle iso asia.

Hurme ei edes harkinnut osakeyhtiön lisäksi muita yritysmuotoja.

– Yrityksen perustamiseen meni varttitunti, ei se sen vaikeampaa ollut.

Yrittäjyys ei käy kaikille. Toiset ovat mieluummin palkkatyössä toisen palveluksessa.

– Yrittäjäksi aikovan pitää olla sellainen, joka on valmis kantamaan vastuun omasta työstään. Moni lähtee yrittäjäksi siksi, että hänellä on muutakin elämää kuin työ. On vanhakantaista ajatella, että yrittäjä on aina töissä.

Puskaradio on paras asiakkaiden hankintakeino.

– Noin puolet liikevaihdosta tulee muiden yrittäjien eli BNI-kontaktien kautta. Ja sitten omat asiakkaani suosittelevat taas muille. Muuta markkinointia en ole vielä tarvinnut.

– BNI Magnet -ryhmä on vastaanottavainen: bisnestä tehdään hymy huulilla. En viihtyisi liian virallisissa porukoissa. Vaikka on hauskaa, saamme myös aikaan paljon. Virallinen lanseeraus tehtiin heinäkuun alussa, ja meidän connect-järjestelmäämme on kirjattu kauppaa jo 350 000 euron verran.

Organisaatio on maailmanlaajuinen. Mutta Tiina Hurme korostaa, että kaupanteko tapahtuu oululaisella tyylillä. Mukana on yhden hengen pienyrityksiä, mutta myös isoja firmoja.

– Firman nimen keksiminen oli vaikeaa. Aina, kun keksin mielestäni huippunimen ja googletin, niin nimi oli jo varattu. Mietin pitkään yritykselle omaa slogania, iskulausetta.

Poika kirjoitti sattumalta paperille: ”Solmia onnistumispalvelut”, sehän käy. Me onnistumme emmekä vain yritä.

Kerran viikossa kokoontuvan BNI-ryhmän liikekumppanit saavat vuorotellen esitellä toimintaansa kymmenminuuttisen verran. Tällä kertaa vuorossa oli Bo LKV:n Toni Haapakoski. KUVA: Pekka Peura

Suomessa jo yli 20 BNI-ryhmää

BNI (Business Network International) on kansainvälinen, Yhdysvalloissa 1985 perustettu suositusyhteisö, jonka ryhmissä bisnesalan ammattilaiset tapaavat toisiaan ja välittävät toisilleen suosituksia liikekumppaneista.

Oulussa toimii kaksi BNI-ryhmää, BNI Magnet ja BNI Oulu Drive. Toinen tapaa lounasaikaan torstaisin ja toinen aamiaisaikaan perjantaisin.

Kokouksissa on ympäri maailman sama ohjelma: vuorotellen yksi liikekumppaneista saa esitellä toimintaansa, eikä mukaan ryhmään hyväksytä samalta toimialalta kuin yksi yrittäjä.

Suomessa toimii runsaat kaksikymmentä BNI-ryhmää.

Koko ryhmä, 29 yrittäjää, tapaa kerran viikossa, lisäksi järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia.

– Toista pystyy aidosti suosittelemaan vasta, kun tuntee hänet. Siinä suhteessa kahdenkeskiset tapaamiset liikekumppanien välillä ovat yhtä hedelmällisiä kuin ryhmätapaamiset, yrittäjä Tiina Hurme sanoo.

Järjestelmä on verkostoitumismahdollisuus, jossa oikeasti hyödynnetään verkostoja kaupan mahdollisuuksien saamiseksi.

– Pelkkä tutustuminen ei riitä. Kauppaa pitää tulla verkoston kautta.