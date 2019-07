Suomipop Festivaali aiheuttaa loppuviikolla poikkeuksia liikenteeseen – Tuiran ja Kuusisaaren väliset sillat suljettu

Suomipop Festivaali kerää viikonloppuna paljon ihmisiä Kuusi- ja Raatinsaaren alueelle, mikä tarkoittaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä.

Toivoniemen ja Kuusisaaren välinen kevyen liikenteen väylä on suljettu loppuviikolla torstaista alkaen. Kulkuväylä sulkeutuu torstaina kello 14 ja on suljettuna yhteen asti yöllä. Perjantaina 12.7. väylä on suljettu kello 12–01 ja lauantaina 13.7. kello 12–03. Muuna aikana väylä on normaalisti auki liikenteelle.

Väylän ollessa suljettuna kulkijoita ohjeistetaan kiertämään Merikosken siltojen kautta.

– Pyöräilevien kannattaa huomioida Tuiran ja Kuusisaaren välisten siltojen sulkeminen. Myös autoilevien kannattaa välttää tarpeetonta liikkumista Raatinsaarella torstain ja lauantain välillä, ylikomisario Jyrki Kivirinta Oulun valvonta- ja hälytystoimintayksiköstä suosittelee.

Poliisi toivoo viikonlopun aikana ihmisiltä kärsivällisyyttä sekä toisten ja tapahtumaturvallisuuden huomioimista.

– Tämä tarkoittaa muun muassa vastuullista alkoholin käyttöä ja kontrollin säilyttämistä.

Juttua päivitetty kello 13.54: lisätty poliisin ohjeistukset.