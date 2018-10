Suomi ja Oulu mainittu! Britannian BBC hehkuttaa, miten Oulu nousi tuhkasta Nokian jälkeen – "Suomalainen kaupunki tappeli vastaan"

Vielä kun Kalevakin ymmärtäisi sen, että Oulussa ei eletä mitään aikaa "Nokian jälkeen", sillä Nokia ei koskaan lähtenyt Oulusta. Tuntuu olevan käsittämättömän vaikea asia ymmärtää, että yhden liiketoiminta-alueen myyminen ja sillä poskettomasti tienaaminen ei ole firman loppu. Nokia on koko ajan ollut, ja on edelleen, Oulun suurin yksityinen työnantaja. Onneksi kuitenkin kenttä on tosiaan laajentunut, eikä kokl ICT-ala nojaa Nokiaan, tilanne on terveempi nyt.