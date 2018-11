Suomen Yrityskumminen puheenjohtajaksi valittiin oululainen Kaarlo Nurmiranta

Oululainen Kaarlo Nurmiranta on valittu Suomen Yrityskummien uudeksi puheenjohtajaksi. Nurmiranta aloittaa kolmivuotisen kautensa ensi vuoden alusta.

Nurmiranta on toiminut yrityskummina yhteensä seitsemän vuoden ajan. Hän on toiminut yrittäjänä ja yritysjohtajana. Työuransa hän on tehnyt teknologiateollisuuden palveluksessa. Lisäksi hän oli perustamassa vuonna 2007 tietoliikenneverkon kaapeleita ja tuotteita valmistavaa teollisuusyritys Nestor Cables Oy:ta. Yritys työllistää Oulussa ja Virossa yli sata ihmistä.

– Minua pyydettiin yrityskummiksi samaan aikaan kun olin siirtymässä pois yrityksemme toimitusjohtajan tehtävistä. Tuossa tilanteessa ajattelin, että nyt voisi olla hyvä aika siirtää työuran aikana kertynyttä kokemusta nuoremmille, Nurmiranta kuvailee.

Hän on toiminut Pohjois-Pohjanmaan aluekummina koordinoiden alueen yrityskummitoimintaa.

Syyskokouksessa valittiin myös yhdistyksen hallituksen uudet jäsenet. Samalla Etelä-Karjala valittiin toista kertaa peräkkäin vuoden yrityskummialueeksi.