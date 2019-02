Ai sekö on paikallista sopimista kun toisella osapuolella on oikeus ottaa ja erottaa? ( varmaankin yhtäläiset lähtökohdat neuvotteluissa )

Sekö on paikallista sopimista kun direktio oikeus on vain toisella osapuolella?

Sekö on paikallista sopimista kun toisella osapuolella ei ole oikeutta nähdä firman tilejä ja tulosta totuudenmukaisesti vaikka neuvottelussa vedotaan huonoon tulokseen?

Sekö on paikallista sopimista, että työnantaja siirtää yrittäjän riskit työntekijälle?

Nykyinen työehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimisen ja määrittää vain alarajan palkkoihin.

Yrittäjä voi maksaa vaikka kuinka paljon sen päälle,, ei siihen sopimista tarvita.

Hyvinvointi yhteiskunnassa turvataan oikeudenmukaisella palkkauksella ja työehdoilla ei pelkällä työllisyydellä.