Suomen parasta kaupunginosaa etsitään jälleen – Tuira voitti vuosi sitten

Suomen Kotiseutuliiton Vuoden kaupunginosa -kilpailussa etsitään Suomen parasta kaupunginosaa. Viime vuonna Oulun Tuira voitti kisan 200 ehdokkaan joukosta.

Voitto on tullut Ouluun myös vuonna 2005, jolloin Hupisaaret sai tunnustuksen.

Tänä vuonna kilpailun pääkriteeri on yhdessä tekeminen ja kaikki mukaan -ajattelu. Haussa on viihtyisä ja yhteisöllinen kaupunginosa, jossa on monipuolista toimintaa, aktiivisia asukkaita ja yhteisöjä sekä kaikille avoimia tapahtumia.

Kotiseutuliiton mukaan hyvässä kaupunginosassa on toimintaa erilaisille ihmisille, mahdollisuus osallistua alueen kehittämiseen, turvallista elää ja hyvä yrittää. Erityisesti asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja kaupungin yhteistyö lisäävät kotoisuutta ja hyvinvointia.

Kuka tahansa voi ehdottaa palkittavaa kaupunginosaa – omia kulmia, lomakohdetta, naapurikaupunginosaa tai henkistä kotia. Alueen pitää olla urbaani kaupunginosa. Ehdotusaika päättyy maaliskuun lopussa. Voittaja julkistetaan Flooran päivänä, 13. toukokuuta.