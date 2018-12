Suomen huutokauppakeisarista tuttu oululainen Matti Laasonen on armoitettu keräilijä ja sanoittaja, joka selvittää tavaroiden tarinat – "Se on totista kaupantekoa"

Tuttu näky televisiosta: huutokauppakeisari Aki Palsanmäki odottaa vaimonsa Heli Palsanmäen kanssa Hirvaskankaan huutokaupan tiloissa vierasta, joka on käynyt tavaroitaan kauppaamassa ennenkin.

– Hänellä on aina ollut huippu kuorma kyydissään, Palsanmäki toteaa jaksossa, joka näkyi televisiosta reilu kaksi viikkoa sitten.

Pian pihaan kaartaa Mersu, josta ulos astuu oululainen Matti Laasonen.

Mersun kyydistä nostetaan ulos iso määrä lasia, militariaa, antiikkiesineitä ja jokin hauska erikoisuus.

– Olen pyrkinyt siihen, että siellä on vähän erikoisempiakin tavaroita. Otan selvää tavaroiden historiasta. On sitten tarina niille, Laasonen kertoo Kalevalle.

Militaria kuuluu Laasosen tärkeimpiin keräilyaiheisiin. KUVA: Teija Soini

Kun tavarat on käyty läpi, alkaa armoton vääntö, jossa kuullaan kaikki mahdolliset letkautukset.

Laasonen pyytää tavaroistaan 1 900 euroa. Palsanmäki tarjoaa vastaan 15 euroa. Pieni naurunremakka ja huutokauppias nostaa tarjouksensa 700 euroon. Lopulta miehet kohtaavat 1 250 euron hinnassa.

– Meistä on tullut sen verran tutut, että otetaan tilanne vähän huumorillakin. Mutta kyllä se on totista kaupantekoa. Kumpikin pyrkii saamaan mieleisensä hinnan, Laasonen kertoo.

Mistään valmiiksi sanoitetusta tilanteesta ei ole kyse.

– Jotkut väittävät, että meidän tilanteemme ovat käsikirjoitettuja, mutta se ei pidä paikkaansa. Se tulee luonnostaan, eikä siihen ohjaaja puutu.

Laasonen on tehnyt kauppaa Palsanmäkien kanssa jo puolenkymmentä kertaa, ja hänestä on tullut vakiovieras Suomen huutokauppakeisari -ohjelmaan.

Helena Tynellin suunnittelema Aurinkopullo on keräilijöiden himoitsema lasiesine. Pulloa valmisti aikoinaan Riihimäen lasi. KUVA: Teija Soini

– Minulla on hyvin pitkään ollut kiinnostus kaikkiin antiikkiesineisiin, ja olen sitten perehtynyt niihin. Esimerkiksi suomalainen lasi on kertakaikkiaan niin kaunista. Sitä mielellään ostaa, kun jostain sopivalla hinnalla saa. Kun aikansa niiden kauneudesta on nauttinut kotona, ne raaskii myydä eteenpäin.

Aivan kaikkea Laasonen ei silti päästä näpeistään. Yksi tällainen esine on kaikkein suurimman koon keltainen Aurinkopullo, suunnittelija Helena Tynell. Myös militariaesineissä on tavaroita, jotka eivät ole myytävänä.

– Pari todella hienoa korsutyöpuukkoa esimerkiksi.

Mistä ihmeestä on peräisin se tavaran paljous, joka Laasosella on joka kerta mukanaan?

Keräilijä kertoo pitkään kiertäneensä paljon kirpputoreja. Nykyisin hän hankkii tavaroita lähinnä huutokaupoista. Yksi vakiopaikoista on oulululainen huutokauppa Aikalöytö.

– Siellä on mukava tunnelma. Huutokaupassa on aina vähän semmoinen metsästyksen meininki.

Lasin lisäksi militaria on erityisen tärkeä keräilykohde Laasoselle.

– Yritän löytää vähän semmoista erikoisempaa militariaa. Kun käytiin Vietnamissa, ostin esimerkiksi kolme amerikkalaisen sotilaan tuntolevyä.

Katso tästä lisää kuvia Matti Laasosen tavaralöydöistä!

Laasonen on paitsi keräilijä myös armoitettu sanaseppo. Hän on sanoittanut lauluja lukuisille suomalaisille artisteille. Vuosien varrella lauluja on syntynyt muun muassa Souvareille, Reijo Taipaleelle, Katri Helenalle, Lea Lavenille ja Reijo Kalliolle.

Iskelmän lisäksi Laasonen on sanoittanut myös esimerkiksi lastenlauluja. Tekstejä on hänen kynästään syntynyt jo yli tuhat.

Yksi lauluntekijän uran kohokohdista oli sanoitus Jari Levyn säveltämään lauluun uudelle Oululle. Laulu uuden Oulun esitettiin Oulun pesäpallostadionilla uuden Oulun juhlassa uudenvuoden aattona 2012.

– Se oli mahtava elämys minulle, että sain sellaisen tehdä, Laasonen sanoo.

Musiikkimies Laasonen on sanoittanut jo yli tuhat laulua. KUVA: Teija Soini

Laulutekstit syntyvät kokeneelta tekijältä usein varsin nopeasti, mutta yksi asia vaatii erityistä huomiota.

– Kertosäe on tärkeä. Siinä pitäisi olla mielenkiintoinen slogan. Se on usein se mietityttävin asia.

Laasonen kertoo, että hän saa sanoitettavakseen uusia lauluja viikoittain.

Yhtä aktiivista on myös miehen keräilyharrastus. Ehkäpä Laasonen tavaroineen nähdään huutokauppaohjelmassa jatkossakin.