Suomeen matkustetaan yhä enemmän ja se näkyy myös Oulussa – Mikä seudulla oikein kiinnostaa?

Oulun alueen matkailu on vielä vähäistä Lappiin verrattuna. Ala kuitenkin kasvaa, ja erityisesti kansainvälisiä matkaajia saapuu Ouluun yhä enemmän.

Suomi on tullut viime vuosina tunnetuksi matkustamisen uutena trendimaana. Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaisten yöpyjien määrä Suomessa on noussut viimeisen neljän vuoden aikana yli puolella miljoonalla. Myös kotimaan matkailu nostaa päätään, kun oma hiilijalanjälki ja matkailun ekologisuus kiinnostavat kuluttajia entistä enemmän. Lapin matkailu on ollut kovassa nosteessa jo useita vuosia peräkkäin.

Näkyykö Suomen ja Lapin suosio myös Oulun turistimäärissä?

– Oulun seudulle suuntautuva kansainvälinen matkailu on kasvu-uralla, ja kiinnostus kasvaa jatkuvasti, Oulun Matkailu oy:n toimitusjohtaja Päivi Penttilä kertoo.

Hän uskoo, että Oulun alue saa osansa Lapin isosta kysynnästä. Toisin kuin Lapissa, Oulun alueella matkailusesonki on kuumimmillaan kesällä, mutta talvessa on paljon potentiaalia kehitykseen.

– Koko ajan nousee kiinnostus talviseen arktisuuteen. Jäätynyt meri on hyvä esimerkki eksoottisista asioista, joita ei löydy edes Lapista, Penttilä huomauttaa.

Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla luontokohteet ovat alueen vetonaula. Oulun ympäristössä sijaitsee esimerkiksi Rokuan Geopark, Syöte, Kalajoki, Raahen saaristo ja Liminganlahti. Oulun maine teknologiakaupunkina herättää kiinnostusta erityisesti Aasiassa, josta Ouluun vetää koulutusmatkailu ja IT-osaaminen.

Saman on huomannut myös Go Arcticin toimitusjohtaja Kirsi Eskola. Go Arctic järjestää muun muassa aktiviteetteja ja opastuksia kansainvälisille ryhmille Oulussa ja Oulun seudulla sekä kokoaa valmiita matkapaketteja. Lähivuosina erityisesti Aasian markkinat ovat avautuneet uudella tavalla, kun japanilaiset koulutus- ja nuorisoryhmät ovat saapuneet Ouluun.

Matkailuviennin kasvuhanke Attractive Oulu Region pyrkii tuomaan Oulun alueelle lisää kansainvälistä matkailua. Erityispainona on Aasia, Keski-Eurooppa sekä Suomen lähialueet. Kuva Koitelinkoskelta. KUVA: Leinonen Jukka

– Aasialaisia asiakkaita kiinnostavat talvielämykset sekä luonto ja revontulet, Eskola kertoo.

”Oulu ei ole matkailun näkökulmasta kuormittunut. Asiakkaat pitävät siitä, että kohteesta löytyy autenttisuutta.”

Myös kiinnostus suomalaiseen kulttuuriin näkyy: homestay-majoitukselle, jossa yövytään paikallisen perheen kotona, löytyy kysyntää.

Aasialaisten lisäksi saksalaiset bussiryhmät ovat olleet jo vuosia jokakesäinen asiakaskunta, ja Oulussa pysähtyvien risteilymatkustajien määrä on kasvussa. Luontoelämysten sijaan heitä kiinnostaa itse kaupunki retkien tai kiertoajeluiden siivittämänä.

Oulun alueen matkailu on kuitenkin vielä pientä. Pohjois-Pohjanmaan osuus koko Suomen rekisteröidyistä yöpymisistä oli viime vuonna kahdeksan prosentin luokkaa, josta lähes kolmannes koostui yksinään Kuusamosta. Toisaalta, Eskolan mukaan juuri rauhallisuudesta on tullut asiakkailta hyvää palautetta.

– Oulu ei ole matkailun näkökulmasta kuormittunut. Asiakkaat pitävät siitä, että kohteesta löytyy autenttisuutta.

Eskola uskoo, että Oulun matkailussa ollaan nyt taitekohdassa, ja että kasvu on vasta alussa.

– Pitkä tiehän se on. Ollaan vielä kaukana esimerkiksi Lapista, mutta hyvällä alulla, hän sanoo.

Kansainväliseen matkailuun panostetaan, mutta sen osuus on vielä pieni

Tällä hetkellä Oulussa on meneillään matkailuviennin kasvuhanke Attractive Oulu Region 2020, joka tähtää kansainvälisen matkailun lisäämiseen. Päivi Penttilä kertoo, että hanke alkaa nyt näkyä myös lukuina. Alkuvuonna ulkomaalaisten matkustajien rekisteröidyt yöpymiset Oulussa ovat nousseet 28 prosenttia, ja tästä kesästä odotetaan vilkasta.

Nouseva matkailu näkyy myös Oulun matkailuneuvonnan arjessa. Viime vuonna lyötiin rikki neuvonnan kävijäennätys yli 12 000 asiakkaalla. Matkailupalvelupäällikkö Anna Meriruoho Oulun kaupungin matkailuneuvonnasta arvioi, että kesäisin yli puolet neuvonnan asiakkaista on ulkomaalaisia.

– Kesä on vilkkain kausi, jolloin myös kansainvälisten asiakkaiden määrä lisääntyy. Perinteisesti eniten matkailijoita tulee Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Venäjältä, Meriruoho kertoo.

Ouluun suuntautuvasta matkailusta kuitenkin 80 prosenttia on kotimaan matkailua. Penttilän mukaan kotimaan turisteille Oulu näyttäytyy vireänä kaupunkikohteena, jonka tapahtumatarjonta, shoppailumahdollisuudet ja lapsiperheille suunnatut aktiviteetit ovat tärkeitä tekijöitä.

– Kotimaan osalta täytyy koko ajan kehittää vetovoimaa, tuotteita ja palveluja. Kyllä tännekin mahtuu investointeja, joita on tehty muualla, Penttilä sanoo.

Kansainvälisen matkailun tärkeimpänä kehityskohteena hän mainitsee tunnettavuuden: Oulu on edelleen melko tuntematon kohde. Toinen tärkeä tekijä on liikkumisen helpottaminen.

– Meillä on rikas seutu. Sisäinen saavutettavuus on tärkeää, jotta matkailijat pääsevät sujuvasti vierailemaan eri paikoissa, jolloin he myös viihtyvät pidempään.

Penttilä toivoo, että alueen matkailuun panostettaisiin tulevaisuudessa lisää.

– Matkailu on kasvava elinkeino, joka tuo merkittävää tuloa. Myös työllisyysvaikutukset ovat suuret varsinkin sesonkiaikana.

Oulun seudulla ulkomaalaisia matkailijoita kiinnostavat erityisesti luontokohteet. Kuva Liminganlahdelta. KUVA: Jarmo Kontiainen

Hänen mielestään Oulun pyrkimys päästä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on positiivinen asia matkailun ja koko alueen kehityksen kannalta.

– Jo varmasti matkan varrella syntyy hienoja asioita, hän toteaa.

Monipuolinen tapahtumakesä täyttää Oulun hotellit

Tänä kesänä Oulussa vietetään monipuolista tapahtumakesää. Heinäkuun viikonloppuihin mahtuu peräti viisi eri musiikkifestivaalia, ja kesäkuun viimeisellä viikonlopulla niitä on kaksi. Perinteikkään Qstockin lauantaipäivä sekä Hailuodossa järjestettävä Bättre Folk ovat jo loppuunmyytyjä.

Uusia festareita Oulussa on tänä vuonna kaksi. Viime vuonna Rovaniemellä järjestetty rock-festivaali Rock in the city laajenee tänä vuonna myös Oulun Kuusisaareen ja Oulu Folk Festival järjestetään tänä kesänä ensimmäistä kertaa Juurihoito-festivaalin tilalla.

Tämän viikon perjantaina pärähtävät käyntiin Oulun päivät, jotka pitävät sisällään lähes 150 tapahtumaa kolmen viikon aikana. Myös elokuu on tapahtumien juhlaa, kun koko kuukauden kestävät Oulun juhlaviikot kokoavat yhteen seitsemän eri festivaalia. Elokuun toisella viikolla järjestetään myös Oulu Pride -kulkue.

– Viime vuosina tapahtumat ovat nousseet entistä keskeisemmäksi vetovoimatekijäksi kaupunkimarkkinoinnissa. Oulua halutaan tuoda esille tapahtumien kaupunkina, kertoo BusinessOulun tapahtuma- ja kongressitiimin esimies Riina Aikio.

Oulussa tapahtumia on vilkkaasti erityisesti näin kesäaikaan. Aikiosta uudet tapahtumat ovat todella tervetulleita. Hänen mukaansa musiikkitapahtumat ja pienemmät tapahtumat houkuttelevat erityisesti nuoria.

Kesän festarit näkyvät selvinä piikkeinä Oulun majoitusliikkeissä. Sokos Hotel Arinasta ja Scandic Oulusta kerrotaan, että Qstock-viikonloppu on varattu täyteen jo toukokuussa. Varauksia viikonlopulle alkoi sadella jo alkuvuodesta. Sama tilanne on Nallikarin Lomakylässä, jonka mökit ja huvilat ovat festareiden ajalle jo lähes loppuunvaratut. Qstockin lisäksi Suomipop festivaalit ja kesäkuun lopussa Muhoksella järjestettävät suviseurat näkyvät majoitusliikkeissä erityisen vilkkaina viikonloppuina.