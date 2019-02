Fingridin mukaan kulutusennuste Suomessa pyörii 9000-12000 MWh suuruusluokassa. Tuotantoa Suomessa on n. 7500-10000MWh luokkaa, eli tuonnin varassa ollaan. Tuulivoima toisaalta on viimeisen viikon aikana tuottanut koko Suomessa 100-1800MWh sähköä. Kapasiteetti jutunkin mukaan olisi 2041MWh, eli pahimmillaan tuotanto on ollut alle 5% kapasiteetista. Suunnitteilla olevan kapasiteetin kanssa päästäisiin pohjimmiltaan "jopa" 900MWh tuotantoihin, eli talvipäivinä ei tarvisi enää ihan niin paljoa tuoda sähköä. Mutta pitkä on siis vielä tie... Erittäin ailahtelevaista on tämä tuulella tuleva sähkö - lämmitä siinä sitten saunaa tai lataa hallituksen kaavailemia sähköautoja jos ei tuule.