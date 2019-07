Street Food Fiesta tuo Ouluun kiertyvät jäätelöt ja eriväriset oliivit. Moni katuruokafestivaalin kojumyyjä asuu Suomessa myös talvisin.

Ruuan tuoksu ja stereoista pauhaava musiikki täyttävät torin, kun Street Food Fiesta -katuruokafestivaali asettuu Ouluun kahdeksi viikoksi. Jo neljänä aiempana kesänä Oulussa nähty tapahtuma keskittyy pääasiassa ruokaan, mutta tarjoaa myös kulttuuria ja musiikkia. Tänä vuonna kojuilla voi nauttia esimerkiksi kreikkalaisia gyroksia, paistettua italialaista kalaa tai Twirly-rullajäätelöä.

Italialaista neliönmallista pitsaa Fiestassa tarjoileva Bruno Marroni on viihtynyt Oulussa hyvin.

– Täällä on valtavan kauniita vanhoja rakennuksia ja erikoista arkkitehtuuria. Olen ammatiltani graafinen suunnittelija, ja kiinnitän huomiota arkkitehtuuriin, hän kertoo.

Marroni asuu nykyään Kuopiossa, mutta Oulussa hän on ensi kertaa.

– Olen syntynyt Helsingissä, sillä äitini on suomalainen. Isäni tuli Suomeen Italiasta joskus 60-luvulla. Muutin kuitenkin vuoden ikäisenä Italiaan ja palasin Suomeen vasta 9 vuotta sitten.

Italilaista neliönmuotoista pitsaa myyvä Bruno Marroni haluaa tarjota suomalaisille pitsaa, joka maistuu samalta kuin Napolissa. Veli-Matti Ural pysähtyi syömään kojulle Oulun torilla perjantaina. KUVA: Maiju Pohjanheimo

Italiassa Marroni asui Napolinlahden suulla sijaitsevalla Caprin saarella, jossa pitsa on yksi perinneruuista. Suomessa Marroni haluaa tarjota mahdollisimman hyvää italialaista pitsaa.

Napolilaisen pitsan erikoispiirteitä ovat erittäin paksu pohja suurella määrällä juustoa sekä se, että pitsan voi nauttia myös kylmänä.

Kauppa on käynyt pitsakojulla hyvin. Marroni ei ole saanut vielä korttikonettaan toimimaan, mutta se ei haittaa. Jos käteistä ei satu olemaan, Marroni myy pitsan, ja pyytää asiakasta tuomaan rahat myöhemmin.

– Suomalaiset ovat niin rehellisiä, että täällä voi tehdä näinkin.

Marronilla ei ole koulutusta ruuanlaittoon, vaan taito on opittu kotoa. Italiassa on tavallista, että miehet ovat taitavia kokkeja ja tekevät paljon ruokaa.

– Suomessa kaupassa käydessäni usein ihmettelen, kun suomalaiset miehet ostavat vain epäterveellistä valmisruokaa.

Ruuan terveellisyyden lisäksi Marroni kiinnittää huomiota myös ekologisuuteen. Hän pyrkii pitämään kojunsa vapaana muoviroskasta ja kertoo levittävänsä muovittoman ruuanlaiton sanomaa myös muille kojuille.

Kesän ajan Suomea kiertävä Street Food Fiesta -tapahtuma rantautui Oulun torinrantaan.

Kiertueella kaikki ovat kavereita

Street Food Fiestaa luotsaava Ali Chehboun kertoo tapahtuman lähteneen Oulussa hyvin käyntiin, vaikka perjantain sateinen sää hiljensi myyntiä. Suomessa katuruokakarnevaalia on järjestetty kahdeksan kertaa, mutta maailmalla tapahtuma on jo 17 vuotta vanha. Suomessa kiertävät kojumyyjät eivät yleensä osallistu tapahtumaan ulkomailla. Kreikkalaista ruokaa myyvällä kojulla työskentelevälle Sabah Alshaheenille kiertue on kesätyö suomalaisen peruskoulun opiskelun ohella. Alshaheen on mukana kolmatta kesää ja pitää työstään. Suomen kiertäminen kesällä on mukavaa vaihtelua maan ikävään talveen. Alshaheenin lempikaupunki kiertueella on Turku, jossa on hänen mukaansa kaunis keskusta ja leppoisa tunnelma. Myös italialaiselle Joel Stigfianille kiertue on kesätyö, hän ei kuitenkaan ole aiemmin käynyt Suomessa.

– Sukulaisiani on ollut täällä töissä, joten pääsin mukaan heidän kauttaan, hän kertoo.

Stigfiani on tykännyt työstään kovasti, ja asiakkaita on riittänyt sopivasti. Vapaapäiviä kiertue-elämässä on yksi tai kaksi viikossa. Silloin Stigfiani rentoutuu yhdessä muiden kiertueella olevien kanssa.

– Olemme kaikki kavereita täällä. Hengaamme yhdessä ja käymme välillä juhlimassa.