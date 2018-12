Strategia johdatti Oulun liikuntakisan finaaliin – Oulu aikoo profiloitua terveysliikunnan kärkikaupunkina

Oulun kaupunki on valittu Suomen liikkuvin kunta -kisan finaaliin.

– Jo finalistien joukkoon pääseminen on suuri tunnustus liikuntapalveluille, toteaa liikuntajohtaja Niina Epäilys.

Vuorossaan vasta toiseen kisaan osallistui 73 kuntaa. Oulu ylsi finaaliin Vihdin ja Kouvolan kanssa.

Tänä vuonna kilpailussa ar-vioitiin etenkin sitä, miten kunnat ovat onnistuneet liikunnan keinoin kasvattamaan elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Voittaja selviää Urheilugaalassa 17. tammikuuta.

– Finaalipaikka on positiivinen yllätys, mutta se vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä työtä, Epäilys sanoo.

Liikuntapaikkoja kehitetään 10-vuotissuunnitelman mukaan. Oulu haluaa Epäilyksen mukaan profiloitua terveysliikunnan kärkikaupunkina.

– Oulussa on uusi kaupunkistrategia, jossa on strategiselle tasolle nostettu liikunnan merkitys. Hyvinvointi kuuluu kaikille, hän sanoo.

Oulun vuoteen 2026 asti tähyävään ohjelmajulistukseen on kirjattu hyväntuulisuus elinvoimaisen kasvun ja kansainvälistymisen sekä vetovoimaisen pohjoisen luonnon ja kulttuurin rinnalle. Mottona on, että ”kannustamme aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan ja löydämme mahdollisuuksia hyvinvointiaktiivisuudesta”.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen niin sanottu TEA-viisari kertoo, että on tehty oikeita asioita. Viisari, joka mittaa ja samalla viitoittaa kunnan toimia asukkaiden terveyden edistämiseksi, osoittaa yläkanttiin kerta toisensa jälkeen.

– Ouluhan on menestynyt loistavasti, Epäilys toteaa.

Kaupunkien elämänlaatua selvittänyt Euroopan tilastokeskus Eurostat on todennut, että 85 prosenttia oululaisista on tyytyväisiä liikuntamahdollisuuksiinsa. Se on ennätys.

Liikunnan tasa-arvotyötä korostava Piikkarit-pääpalkintokin myönnettiin juuri Oulun liikuntapalveluille.