Stora Enson Oulun tehtaanjohtajaksi on nimitetty Juha Mäkimattila

Johdon vastuulla on toteuttaa liiketoimintastrategiaa, jos se konsernistrateginen linjaus on ollut esim. paperista luopuminen jossakin yksikössä ja siirtyminen kartonkiin, niin aluejohdon tehtävänä on vain viedä muutosta läpi. Ei siellä aluejohtajatasolla tehdä mitään satojen miljoonien tuotantolinjojen alasajopäätöksiä, ne tapahtuvat ylempänä. Ja kyllä johto joutuu tekemään kipeitäkin päätöksiä, mutta tavoite on yrityksen tulevaisuuden varmistaminen.