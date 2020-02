Stora Ensolla Oulussa toimihenkilöt eivät saapuneet aamuvuoroon – Metsäteollisuus tuomitsee ulosmarssit

Valtiovallan on nyt nopeasti puututtava tähän katalaan touhuun. Palkat on maksettava, se on maan tapa ja toimivan yhteiskunnan tae, että palkat maksetaan, on kyse pienistä eduista joita ollaan pyytämässä. Jos ei ala palkanmaksu kiinnostamaan, on valtion otettava huostaan nämä vastaan hanttaroivat yhtiöt, ja valtio hoitakon näitä. Johtajat voi matkustaa ulkomaille jos näin haluavat, on sielläkin yhtiöitä jo valmiina juuri heitä varten. Tässä on ratkaisu kaikkeen. Firmat jää tänne, ja valtio hoitamaan niitä.!