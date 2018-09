Stora Enso kyselee asukkailta Oulun tehtaan ympäristövaikutuksista – yhtiö harkitsee toiminnan muuttamista pakkauskartonkitehtaaksi

Ehkä kysely ei anna oikeaa kuvaa siitä mitä mieltä ihmiset ovat keskustan kyljessä olevasta metsäteollisuuden yksiköstä. Aika suuri osa kaupunkilaisia ja varmaan osa päättäjistäkin olisivat valmiita lopettamaan ja purkamaan koko tehtaan mutta ne ovatkin suureltaosin niitä tullista tulleita oululaisia, joille se navetan tuoksu on se oikea tuoksu. He eivät myöskään ymmärrä sitä, että tehdas tuo kaupunkilaisille työtä ja toimeentuloa suoraan ja välillisesti tuhansille ehkä jopa kymmenelletuhannelle ihmiselle ja sitä kautta Oulun Kaupunki saa arvokkaita verotuloja. Toivottavasti tehdas on vielä paikoillaan ainakin toiset 80 vuotta ja tuo työtä ja hyvinvointia kaupunkilaisille.