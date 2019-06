Stockmannin entisille tiloille uusi omistaja – Trevian osti suurimman osan kauppakortteli Pekurin tiloista Oulussa

Trevian

Suomi Kiinteistöt I on kotimaisiin kiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka pääoma on noin 170 miljoonaa euroa. Rahaston voitonjakotavoite sijoittajille on 8–10 prosenttia vuodessa.

, joka on kotimainen, henkilöstönsä omistama riippumaton kiinteistövarainhoitoyhtiö.

omistaa kiinteistöjä enimmäkseen maakuntakeskuksissa ja yliopistokaupungeissa.

Rahastoon voivat sijoittaa sijoittajat ja yksityishenkilöt. Minimisijoitus on 100 000 euroa.