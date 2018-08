Stella Kotipalvelut laajenee yrityskaupan myötä – Oulun seudulle 30 uutta työntekijää ja 300 asiakasta.

Ektakompus Oy:n kotihoidon ja kotisiivouksen liiketoiminta siirtyy Stella Kotipalvelut Oy:n omistukseen syyskuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Yhdistymisen myötä Stellan henkilöstö kasvaa Oulun seudulla 30 ammattilaisella ja asiakaskunta yli 300 asiakkaalla.

Kauppa tuo Stellalle liikevaihtoa vuositasolla arviolta 650 000 euroa. Yhdistyminen ei vaikuta kotipalveluiden hinnoitteluun tai asiakaskäyntien rytmiin. Ektakompus Oy:n henkilöstö siirtyy kaupassa Stella Kotipalvelut Oy:n työntekijöiksi.

– Teimme viime syksynä onnistuneen avauksen Oulussa Kotihoito Pia Viitala Oy:n kaupan myötä. Sen jälkeen toimintamme on jatkanut kasvuaan. Oulussa on hyvät lähtökohdat ja positiivinen toimintaympäristö yksityisen ja kunnallisen kotihoidon yhteistyölle. Sellaisessa yhteistyössä haluamme olla aktiivisesti mukana, kommentoi Stellan terveyspalveluiden ja kotisiivouksen liiketoimintajohtaja Pia Nurme yhtiön nopeaa kasvua pohjoisessa Suomessa.



– Ektakompuksen liiketoiminnan osto vahvistaa asemaamme entisestään ja tekee meistä nyt suurimman kotihoidon palveluyrityksen Oulun seudulla. Stellalla on ollut mahdollisuus työllistää Oulun seudulle jo yli 100 työntekijää, sanoo toimitusjohtaja Juhani Pälve.