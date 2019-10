Stand up -koomikko Iikka Kivi on ympäristöaktivisti ja räyhäkkä somekeskustelija, joka toimii periaatteidensa mukaan – "Ilmastomielenosoitusten ansiosta pääsin hetkeksi pois jopa himasta"

–Jokaisella koomikolla on omat kipupisteensä, joista he eivät halua lavalla puhua. Mutta mitä tahansa voi tehdä, jos sen tekee hyvin. Sääntö on se, että mitä rankempi aihe, sen parempi vitsin ja pointin pitää olla, Iikka Kivi sanoo. KUVA: Teija Soini