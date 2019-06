SPR iski oululaiseen Pirkko-Liisa Laitiseen kerta laakista – työuran jälkeen on edessä "aktiivisen vapaaehtoisen" päivät

Työelämästä vapaaalle jäävä konkari antaa kauneimman kiitoksen Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisille.

Suomen Punaisen Ristin (SPR) Oulun piirin toimistolla on hiljaista. Työntekijät ovat ensiapukoulutuksessa, ainoastaan piirin terveydenhuollon suunnittelija Pirkko-Liisa Laitinen viimeistelee paperitöitä.

Haastatteluhetkellä tiistaina Laitisella on jäljellä enää kolme työpäivää. Sitten alkaa kesäloma ja sen jälkeen koittavat "aktiivisen vapaaehtoisen" päivät.

Töihin Punaiseen Ristiin Laitinen tuli vuonna 2006, mutta hänen taustansa järjestön toiminnassa juontaa paljon kauempaa.

– Aikoinaan vuonna 1982 Limingan terveyskeskus velvoitti käymään SPR:n ensiapu 3 -kurssin Haukiputaalla. Siellä iski aate sydämeen kerta laakista.

Vähän ajan päästä osaston puheenjohtaja soitti ja ehdotti ensiapuryhmän perustamista Liminkaan. Laitinen innostui ja toimi kymmenisen vuotta vapaaehtoisena. Vuonna 1986 hän opiskeli ensiavun ja terveystiedon kouluttajaksi, koska halusi opettaa ensiapua.

Ihmiset haluavat oikeasti auttaa

SPR:ssä Laitiseen vetoavat järjestön seitsemän periaatetta: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys. Ne toteutuvat järjestön kaikessa toiminnassa. Pääasia ovat periaatteet sekä toisten auttaminen.

Laitinen ihastelee vapaaehtoisten yhä vain kasvanutta halua auttaa, erityisesti hänen päävastuualueellaan ensiapuryhmätoiminnassa. Kun hän aloitti työt, Oulun piirin alueella oli 19 enemmän ja vähemmän toimivaa ensiapuryhmää. Nyt niitä on 35.

– Hurja kasvu näkyy niin kentällä, rekrytoinnissa sekä ryhmien perustamisessa. Vapaaehtoisten ensiapupäivystykset yleisötilaisuuksissa ovat lisääntyneet valtavasti, ja samoin ensiapuryhmien ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan auttamisvalmius viranomaisten apuna.

Laitinen mainitsee esimerkiksi viime vuoden tykkylumen aiheuttamat laajat sähkökatkot Kainuussa. SPR:n vapaaehtoiset lähtivät tuolloin heti ihmisten avuksi.

Laitisella on sormensa pelissä myös pitkään tauolla olleen rinnepäivystyskoulutuksen uudelleen aloittamisessa 1980-luvun alkupuolella. Siinäkin aloite tuli vapaaehtoisilta.

– Koivurovan Heikki tuli ovesta sisälle ja kysyi aloitetaanko koulutus. SPR:llä oli jo siihen valmis ohjelma, ja minä aloin kehittää sitä. Kursseja pidetään vuosittain, ja niille voi tulla kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt, hyvä laskettelija ja ensiapu 2:n käynyt.

Koulutukseen tuli heti väkeä, ja rinnepäivystys osoittautui tulevan tarpeeseen.

Henkisen tuen ryhmä kuuntelee ja on lähellä

Laitisen sydäntä lähellä on myös henkisen tuen Lyhty-ryhmä. Toiminta alkoi tapauksesta, jossa Tupoksessa jäi mopopoika auton alle. Koululle kokoontui koululaisia ja heidän vanhempiaan, mutta minkäänlaista tukea ei ollut heille antaa.

– Siitä se lähti. Piirin alueella toimii Lyhty-ryhmä, jossa on nyt mukana toista sataa henkilöä. Se on kuuntelemista, opastusta ja lähellä oloa. Autetuilta on tullut lämpimiä kiitoksia.

Myös terveyspistetoiminta alkoi Laitisen tullessa SPR:n palvelukseen. Terveyspiste on sosiaalisen kanssakäymisen ja kahdenkeskisten keskustelujen paikka, jossa mukana on myös terveyteen liittyviä asioita. Helpompi mennä kuin terveyskeskus.

Laitinen haluaa korostaa vapaaehtoisten merkitystä. Kaikki on lähtenyt heidän aloitteistaan, ja hän on niihin tarttunut.

– On ollut onni saada kaikkiin kursseihin aina vapaaehtoisia kouluttajiksi. Ilman heitä, jotka ilman korvausta ja omalla ajallaan tulevat mukaan, ei koulutusta olisi. Jos minä istuisin toimistossa, ei tapahtuisi mitään. Seuraajallani Anne Kynkäänniemellä on hyvä pohja jatkaa vapaaehtoisten tukemana.