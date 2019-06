Sounds of Oulun rytmimusiikki raikaa lauantaina jazz-paraatissa, ulkokonsertissa ja iltaklubeilla

Toista kertaa järjestettävä rytmimusiikin ilmaistapahtuma kerää lauantaina yhteen 10 yhtyettä ja 100 soittajaa.

Sounds of Oulu tuo lauantaina rytmimusiikin Oulun kaduille ja ravintoloihin toista kertaa, nyt viime kesää isommin. 10 yhtyeen ja 100 soittajan voimin toteutettava kaupunkifestivaali on osa Oulun Päivien ohjelmaa. Musiikki alkaa keskipäivällä Valkean aukiolta, josta New Orleans -tyylinen jazz-paraati kulkee Rotuaarin lavalle.

– Kulkue lähtee liikkeelle jamihenkisesti. Soittajat tietävät kappaleet ja sävellajit, mutta musiikki soitetaan ensimmäistä kertaa yhteen vasta kulkueessa. Kokonaisuus improvisoidaan paikan päällä, paljastaa tapahtuman organisaattori Antti Nevalainen.

Oulun Päivien virallisen avauksen jälkeen Rotuaarin lavalla pääkonsertissa nähdään ja kuullaan Oulun kaikki neljä big bandia.

Myöhemmin ilta jatkuu porrastetusti pienempinä klubi-iltoina. Ravintoloissa ympäri keskustaa kuullaan muun muassa bluesia, pop-jazz-fuusiota sekä vanhoja jazz-klassikkoja modernilla otteella.

– Moni ravintola halusi esiintymään nimenomaan nuoria oululaisia musiikin opiskelijoita. Se on minusta erittäin positiivista, Nevalainen kiittelee.

Paikalliset taitajat esille

Ajatus rytmimusiikin tapahtumasta syntyi toissa kesänä Elojazzeilla, kun Antti Nevalaisen vaimo pohdiskeli ääneen, miksei kukaan järjestä rytmimusiikin tapahtumaa, jossa taitavat oululaiset muusikot pääsisivät joukolla esiin. Paikalliset big bandit innostuivat heti, ja ensimmäinen Sounds of Oulu saatiin pystyyn viime kesäksi. Järjestäjien arvion mukaan jazz-paraati ja pääkonsertti keräsivät Rotuaarille silloin jopa 3 500 henkeä.

Puuhamies Nevalaiselle musiikki on ollut vuosikausia tärkeä harrastus. Big band -innostus lähti 1980-luvulla Teekkaritorvista, jonka kapellimestarina, ja sittemmin puheenjohtajana Nevalainen toimi monta vuotta. Nykyisin hän on TT Big Bandin puheenjohtaja.

– Olen huomannut, että tällaisia soittajat yhteen kokoavia tapahtumia selvästi tarvitaan.

Festivaalin tavoitteena on houkutella rytmimusiikin pariin paitsi yleisöä, myös uusia potentiaalisia soittajia.

– Big bandeihin tarvittaisiin paljon soittajia, mutta moni muusikko lähtee parempien mahdollisuuksien perässä etelään, Nevalainen harmittelee.

Hän uskoo, että Sounds of Oulu edustaa juuri sellaista kulttuuripääkaupungin henkeä, jota Ouluun tarvitaan.

– Haluamme näyttää, että täällä on potentiaalia. Tuodaan musiikki kaduille, että ihmiset näkevät, mitä täällä tapahtuu.

Sounds of Oulu alkaa jazz-paraatilla Valkean aukiolta lauantaina 15.6. kello 12.15. Pääkonsertissa Rotuaarin lavalla klo 13 esiintyvät Oulu Youth Jazz Orchestra, TT Big Band, Oulu All Star Big Band ja Oulu Big Band. Klubi-illat alkaen klo 17 Makiassa, Jumprussa, Oluthuone Leskisessä, Kauppatorin Kahvila Makasiinissa ja Tubassa. Esiintymässä MEG, John Terry Band, Sole Eyes, Nordic View, Royal Enfield Band ja Weeds.