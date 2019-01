Soppaa, saippuaa ja sielujen pelastusta – Pelastusarmeijaan sitoutuu hautaan saakka

Koska Pelastusarmeijan kiinteistö Pakkahuoneenkadulla on ollut remontissa, on toiminta siirtynyt Isollekadulle, missä on myös kirkkosali. Järjestön alusta asti myös naiset ovat saarnanneet. Se herätti aikoinaan pahennusta, kertovat Kaisa Mäkelä-Tulander ja Markku Tulander. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen