Soihtukulkueiden alkua porrastettiin Oulussa, lähtöpaikat eri osissa kaupunkia – poliisi saanut lisämiehitystä

Tässä tilanteessa olisi ollut viisaampaa kieltää avoimesti rasistisen järjestön järjestämä kulkue. En pidä todennäköisenä, että kulkue sinänsä aiheuttaisi mitään mellakoita tms.; sen verran hyvin nämä osaavat kilpensä pitää kiillotettuna. Tätä kilven kiillotusta on mm. se, että rasistinen järjestö väittää olevansa isänmaallinen, mikä on loukkaus sekä kaikkia oikeasti isänmaallisia että koko rakasta isänmaatamme kohtaan. Se, mikä pelottaa, on että minkälaisia yllykkeitä tietyt tahot saavat tällaisesta rasismin ihannoimisesta, johon nyt siis on annettu vieläpä virallinen lupa sallimalla tämä kulkue.