Moottorisahat ja huonekalut käyvät kaupaksi korona-aikana.

Autokauppa on pahasti miinuksella, mutta oululaisessa autoliikkeessä ollaan positiivisia.

Koronaepidemia on vaikuttanut elinkeinoelämään laajasti. Pääosin viesti on ollut murheellinen. Joissakin tapauksissa kriisi on näyttäytynyt kuitenkin myynnin piristymisenä.