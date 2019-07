Sivulliset pelastivat veteen pudonneen miehen Oulun torinrannassa

Olenkin ihmetellyt ammattilaisen silmin vuosia, että miten torinrannan at voivat olla ilman kaidetta, kun kaide vaaditaan omakotitalossakin jo yli 500 mm korkealla terassilla. Miksi laki ei ole kaikille sama? Ja etenkin kun torinrannassa on lapsia ja juopuneita, jolloin putoamisvaara on suuri.