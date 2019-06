Sivakan lainoille kaupungin takaus – yhtiö käyttää yhteensä 14,4 miljoonaa euroa kolmen kohteen peruskorjaukseen

Meijänki (sivakan omistama) talo on varmaan homeessa, haju on välillä ihan jäätävä. Puolivuotta tässä kohteessa asumisesta sairastuin astmaan. Selitykset on hajun lähteestä on mitä kummallisemat, kun asian ottaa puheeksi. Ei muu auta kuin uutta kämppää kohti...