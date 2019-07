Siskon yrttimaalta se alkoi – kun Oulussa asuva biokemisti, filosofian tohtori Eila Kolehmainen kiinnostui yrteistä, johti tiedonjano ruusujuurituotteen valmistajaksi

Kasvintuppuroita monta pitkää penkillistä. Joissakin tupsuissa on okrankeltaiset, joissakin hehkuvat syvän viininpunaiset kukinnot.



Väriloisto on hieno, mutta pelkästään sen vuoksi ei Eila Kolehmainen ruusujuurta kasvata. Ei, vaan sen terveellisyyden vuoksi.



Oulussa asuva Kolehmainen on innokas palstaviljelijä, jonka kasvimaa on äidin kotipaikalla Siikajoenkylällä. Paikasta huolehtii sisko Seija Greus, joka kasvattaa yrttejä ja rohtokasveja ja on Hyötykasviyhdistyksen jäsen. Jäsenlehti Pähkylä tarttui myös Kolehmaisen käteen ja yrtit alkoivat kiinnostaa niin paljon, että vuosien aikana hän istui useilla yrttikursseilla. Yhdellä niistä luennoitiin ruusujuuresta ja sen kyvystä parantaa ihmisen stressinsietokykyä.



– Otin siskon kasvimaalta ruusujuurta, kuivasin ja tein uutetta. Otin sitä silloin tällöin, Kolehmainen kertoo.



Erään kerran uimahallissa Kolehmainen huomasi, että uinti sujuu hyvin. Lihaksissa oli kestoa eikä väsyttänyt kuten aiemmin. Täytyy olla ruusujuuren ansiota, hän tuumi.



– Siitä se lähti. Ryhdyin lukemaan enemmän ruusujuuresta ja sain kasvin siemeniä.

Ruusujuuri on saanut nimensä ruusuntuoksuisesta juurakosta. Sen on todettu sisältävän monia ihmiselle hyödyllisiä aineita. KUVA: Kirsi Junttila

Siemenet hän kylvi Siikajoenkylän kasvimaahan, ja nehän itivät.



– Tuli niin paljon, että piti perustaa yritys. Harrastus karkasi käsistä, Kolehmainen nauraa.

Ruusujuurta hän on kasvattanut vuodesta 2009 lähtien. Koska kasvista käytetään juurakko, täytyy uusia taimia kasvattaa jatkuvasti ja kasvimaalla onkin yli 1 000 eri-ikäistä ruusujuurta. Tuotanto ei ole hätäisen puuhaa, sillä satoa saa vasta viisivuotiaasta kasvista.

Ruusujuuristaan itse valmistamiaan tuotteita Kolehmainen myy oman Mesacos-nimisen yrityksensä kautta, jonka perusti 2013. Yrityksen nimi tulee latinankielisestä lauseesta ”Mens sana in corpore sano” eli ”Terve mieli terveessä ruumiissa”.



Multaisesta juurakosta tulee nielaistava kapseli silkalla käsityöllä. Juurakot Kolehmainen nostaa maasta talikolla joko varhain keväällä tai myöhään syksyllä. Syheröiset juurakot pestään moneen kertaan.

Ruusujuuren kukinto voi olla näinkin punainen. Niin komea, että sopii kukkapenkkiinkin. KUVA: Kirsi Junttila





– Hirvein homma on pestä juuret puhtaaksi, hän naurahtaa.



Sen jälkeen juuret silputaan, kuivataan kuivurissa kaksi vuorokautta ja jauhetaan. Sitten Kolehmainen pakkaa jauheen kapseleihin ja myy niitä verkkokaupassaan sekä alan messuilla. Kasvin ominaisuudet hän tuntee tarkoin.



– Pidän jokaiselle pienen luennon ruusujuuren vaikutuksista. Jokohan alkaa mun osalta riittää, hän pohtii.



Rohdoskasvina ruusujuuri on vanha. Sitä on käytetty vuosituhansien ajan siellä, missä sitä kasvaa, eli halki Pohjois-Kalotin.



– Muun muassa Kiinan keisarit haettivat ruusujuurta vuoristosta itselleen. Sillä on monenlaisia vaikutuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, Kolehmainen kertoo.



Ruusujuurta on tutkittu paljon entisessä Neuvostoliitossa ja myöhemmin myös Ruotsissa sekä USA:ssa. Tutkimusten mukaan kasvi parantaa ihmisen stressinsietokykyä ja tehostaa kognitiivisia kykyjä. Käyttökokemusten mukaan se auttaa palautumaan liikunnan jälkeen, tehostaa verenkiertoa, parantaa unen laatua ja virkistää.