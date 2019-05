Sinä osaat! -hanke etsii 9-luokan tytöille tet-paikkoja Oulun ja Kainuun teknologiayrityksistä – tavoitteena innostaa tytöt alalle

Oulun ammattikorkeakoulun ja KoulutusAvain Oy:n Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hanke etsii 9-luokkalaisille tytöille syksyksi 2019 teknologia-alan tet-paikkoja Oulun ja Kainuun alueen yrityksistä, tiedottaa Oamk.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa tyttöjen luottamusta osaamiseensa ja innostusta hakeutua opiskelemaan teknologia-alaa. Tiedotteen mukaan hanke tuo tekniikan aloja tutummaksi tytöille työpajojen, koulutusten sekä koulutusmateriaalin kautta.

Tytöt toteuttavat yrityksessä viikon aikana pienimuotoisen kehittämis- tai ideointitehtävän, jonka yritys antaa heille jo etukäteen pohdittavaksi. Yritykset voivat ilmoittautua mukaan TeknologiaTETiin 31.5. saakka.

–TeknologiaTET on mahtava tilaisuus yritykselle kertoa tytöille, kuinka siistiä teknologia-alalla työskentely on. Monella nuorella on stereotyyppisiä kuvia eri ammateista ja vanhemmilta saatu tieto ei välttämättä ole ajan tasalla. Yritykset pääsevät näyttämän kanssamme, millaisia mahdollisuuksia teknologia-aloilla on. Yrityksistä olemme saaneet mukaan muun muassa pelifirma Ludocraftin sekä energia-alan Empowerin, projektipäällikkö Kaisa Orajärvi kertoo tiedotteessa.

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama kansainvälinen hanke. Hanke toteutetaan 1.10.2018 – 30.9.2021 välisenä aikana.