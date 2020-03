Oulussa on noin sata kotisiivousta tarjoavaa yritystä ja lisää mahtuu. Valtakunnallisesti suurin palveluiden käyttäjäryhmä on ruuhkavuosiperheet.

Kotisiivouksen käyttö on lisääntynyt voimakkaasti jo useamman vuoden ajan, kertoo Annukka Kääriäinen oululaisesta Pro-Kaks kotityöpalvelusta.

Hänen mukaansa kotisiivousyrittäjiä on Oulussa paljon. Heistä suurin osa on yksinyrittäjiä. Oulun talousalueella on noin sata kotisiivousta tarjoavaa yritystä.