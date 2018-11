Seurakuntavaalien ennakkoäänestyksessä uurnilla on käynyt yli 6500 äänestäjää Oulussa – ennakkoäänestys päättyy lauantaina

Seurakuntavaalien ennakkoäänestykseen osallistui perjantaina 1671 äänestäjää Oulussa. Yhteensä Oulussa uurnilla oli perjantai-iltaan mennessä käynyt 6540 ihmistä.

Ennakkoäänestys jatkuu huomiseen lauantaihin saakka. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa äänestyspaikassa ympäri Suomea, mutta ulkomailla ei voi äänestää.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa äänestyspaikassa ympäri Suomea, joten kaikki Oulussa äänestäneet eivät ole Oulun seurakuntien jäseniä. Vastaavasti oululaiset voivat äänestää myös muualla.

Oulun ennakkoäänestyspaikat löytyvät seurakuntien verkkosivulta.



Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18. marraskuuta. Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 18.11.2018 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain oman seurakunnan äänestyspaikassa.



Oulun seurakunnissa äänioikeutettuja on 114 540.



Oulussa vaaleilla valitaan jäsenet oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä. Molempia vaaleja varten on omat ehdokaslistat.

Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa. Vaaleissa valittavien luottamushenkilöiden toimikausi on 2019–2022.