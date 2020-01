Selvitys korostaa kaksoisraiteen merkitystä Pohjois-Suomelle – Oulun ja Ylivieskan välinen yksiraiteinen rataosuus on tiheästi liikennöity ja hyvin häiriöherkkä

Nuo etelän ratayhteyksien nopeuttamissuunnitelmat ovat täyttä ylellisyyttä, kun ottaa huomioon runkoradan tilanteen Tampereelta pohjoiseen. On täysin puhdasta retoriikkaa puhua raideyhteyden nopeudesta, jos kymmenien miljoonien investoinneilla saadaa Tampere-Helsinki -matka-ajasta keskimäärin 20 minuuttia pois, mikä on n. 25 % nykyisestä matka-ajasta. Tulee nimittäin minuutille hintaa! 25 % matka-ajan lyhennys taas esim. Oulu-Helsinki -välillä tarkoittaisi TUNTI ja 20 minuuttia, mikä on aika lailla sama aika kuIn mitä Tampereelta ajaa Helsinkiin nykyisillä yhteyksillä.