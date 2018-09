Selviämisasemakin puuttuu yhä Oulusta – "Apua hakevalle on sanottu, että ethän sinä edes näytä alkoholistilta"

Moni tuttavani on päässyt alkoholista eroon juurikin Avoiminnen kautta vaikka muitakin keinoja ovat yrittäneet. Toki heidän mielipiteensä on ollut myös se että siihen on vaikuttanut myös rahallinen sitoutuminen maksuihin mitä itse tai suku on joutunut käyttämään. Asiassa on ollut tällöin ikäänkuin suurempi panos.