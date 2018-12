Seitankinkku täydentää oululaisen lounasravintolan joulukattausta: "Vegaaninen ruoka on trendi, joka jokaisen ravintoloitsijan on pakko huomioida ennemmin tai myöhemmin"

Seitankinkkua, kylmäsavutofukinkkua, härkismureketta... Ympäristötietoisuus näkyy oululaisten lounasravintoloiden joulupöydissä. Monet niistä kattavat joululounailleen vegaanisia eli täysin ilman eläinperäisiä tuotteita valmistettuja ruokalajeja.

– Tämä on meiltä myös kannanotto, kun laitamme seitankinkkua tavallisen kinkun viereen. Se kannustaa sekasyöjiäkin tutustumaan vegaanivaihtoehtoon, sanoo Ravintola Rauhalan ja Tuban ravintoloitsija Anne Mikkola, joka vastaa myös Voimalan joulubuffetista.

Wicked Rabbit -kasvisruokaravintolaan katetaan nyt ensimmäistä kertaa täysin vegaaninen joulunouas, jossa tarjolla on muun muassa savumarinoitua jouluselleriä.

Vegaanisia ruokalajeja kuten joululaatikoita löytyy nyt ensimmäistä kertaa myös Antell-ravintola Poratien joulupöydästä, ja tofua saa erikseen pyytämällä.

Keskustan H2O:ssa ja Tubassa tarjotaan kokonaan vegaaniset joulubrunssit.

Ilman eläinperäisiä tuotteita valmistettujen aterioiden kysyntä on alan ammattilaisten mukaan kasvanut erityisen kovasti tänä vuonna.

– Vegaaninen ruoka on trendi, joka jokaisen ravintoloitsijan on pakko huomioida ennemmin tai myöhemmin. Sen merkitys ei tule ainakaan vähenemään. Kysynnän kasvu on kiihtynyt tänä vuonna, sanoo Anne Mikkola.

Vegaaniset vaihtoehdot ovat tulleet Antell-ravintola Poratien päivittäiseen lounasvalikoimaan syksyn aikana. Myös Antell Cafe Piha aikoo hypätä trendiin mukaan.