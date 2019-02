”Se ikuinen Aurinkopullo” – Kotimaisen lasin kestosuosikit pitävät pintansa Oulun huutokaupassa

Kotimainen lasi on huutokauppojen perinteinen tuoteryhmä. Ihmekös tuo, sillä suomalaisella designilla on pitkä ja kunniakkaat perinteet.

Lasi kiinnostaa ihmisiä. Tämä kävi selväksi myös Kalevan lukijakuvagalleriasta, johon lähetettiin pitkästi toistasataa kuvaa.

Oululaisen Huutokauppakamari Aikalöydön Reijo Partala kertoo, että vanhat lasiesineet – etenkin värilliset – ovat ostajien suosiossa.

– Esimerkiksi 60-luvun Riihimäki, Nuutajärvi ja Iittala. Niitä ostajat hakevat, maljakoita ja muuta. Kysytyin on se ikuinen Aurinkopullo, Partala sanoo.

Aurinkopullo on keräilijöiden suosima esine. Sen on suunnittellut Helena Tynell. KUVA: Teija Soini

Aurinkopullo on Helena Tynellin suunnittelema esine, jota Riihimäen lasi valmisti 60- ja 70-luvuilla. Pullosta on neljä eri kokoa, ja sitä valmistettiin lukuisissa eri väreissä. Mitä suuremmasta koosta on kyse, sitä kalliimpi pullo yleensä on. Hinnat eri ostopaikoissa voivat olla hyvinkin useita satoja euroja.

Partala kertoo, että Tynellin lisäksi suosittuja suunnittelijoita huutokauppaporukan keskuudessa ovat myös esimerkiksi Nanny Still, Tapio Wirkkala ja Timo Sarpaneva.

– Ja Toikan (Oiva) linnut tietysti, hän lisää.

Suosituimpien esineiden hintahaarukka lähtee muutamista kympeistä, mutta hyvistä tavaroista maksetaan useita satoja euroja.

– Vasta oli esimerkiksi myynnissä Heikki Orvolan suunnittelema ja Nuutajärven valmistama rubiinin värinen suuri lautanen. Se nousi useampaan sataseen.

Kaikki kotimainen lasi ei ole kuitenkaan kallista. Partala kertoo, että ihmiset tarjoavat myyntiin paljon esimerkiksi yleisiä Humppilan ja Kumelan esineitä, jotka eivät välttämättä ole kovin arvokkaita.

– Niitä tuntuu olevan joka mökki täynnä.

Aikalöydön huutokauppa pidetään Oulussa lähes joka sunnuntai. Huutokauppakamari hankkii myyntitavaroita esimerkiksi kuolinpesiä ostamalla.

– Ostamme kyllä myös pienempiäkin eriä, Partala kertoo.