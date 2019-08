Sateenkaaret salkoihin, Oulu Pride alkaa huomenna – koko viikon kestävä juhla vetää puoleensa talkoolaisia ja yrityksiä

Ensi viikolla Oulussa juhlistetaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, kun Oulu Pride -tapahtumaviikko käynnistyy. Oululainen Essi Heikkinen, 28, on toista kertaa talkoolaisena prideilla.

– Vuonna 2012 olin talkoolaisena North Pride -tapahtumassa. Tänä vuonna lähdin mukaan aika sattumalta. Selailin puhelinta sängyssä ennen nukkumaanmenoa, kunnes satuin näkemään talkoolaishaun ja päätin ilmoittautua, hän kertoo.

Tarjoilijaksi opiskeleva Heikkinen työskentelee tiistaista torstaihin kulttuurikeskus Valveen Pride Infossa, perjantaina 45 Specialissa rannekkeenjakajana ja tapahtuman niin sanottuna pääpäivänä lauantaina sekä liikenteenohjaajana että ilmaisten halausten jakajana.

– Toki minua kiinnostaisi käydä muissakin tapahtumissa, kuten Teatrian pääbileissä, mutta koulukin alkaa keskiviikkona, joten katsotaan nyt minne kaikkialle ehdin.

Oulu Priden tuottaja Martu Väisänen on suunnitellut tapahtumaa jo viime syksystä lähtien. Nyt hänellä ovat edessä vielä viimeiset rutistukset.

– Koko ajan tulee yhteydenottoja uusilta mahdollisilta yhteistyökumppaneilta. Jokaisen kohdalla pitää sopia ja selvitellä, miten he haluavat olla mukana. Arvostamme kaikkia mukana olevia toimijoita ja firmoja, kokoon katsomatta.

Oulu Priden yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Hartwall, Liikuntakeskus Hukka, Oulun seudun ammattiopisto OSAO ja Oulun kaupunki.

Helsinki Priden yhteydessä useita yrityksiä kritisoitiin niin sanotusta pinkkipesusta eli seksuaalivähemmistöjen oikeuksien näennäisestä edistämisestä oman maineen kiillottamiseksi. Väisänen tiedostaa pinkkipesun vaaran, mutta ei usko, että Oulu Priden yhteistyökumppanit sortuisivat sellaiseen.

– Jos firma tai muu toimija lähtee tapahtumaamme mukaan, antavat he samalla signaalin, jonka mukaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen näkyy heidän jokapäiväisessä toiminnassaan. Jos he eivät toimikaan näin, kokevat he varmasti takaiskun, varsinkin somessa.

Väisänen uskoo, että tämän vuoden Prideen osallistuu vähintään yhtä paljon yhtä paljon ihmisiä kuin viime vuonna eli noin 1500. Tapahtuman talkoolaisten määrä on tuplaantunut viime vuoteen verrattuna.

– Viime vuonna talkoolaisia oli yhteensä 10, tänä vuonna 23. Osa on tuttuja kasvoja, mutta paljon on myös uusia. Varsinkin nuoret ovat innostuneet talkoilemaan, Väisänen kertoo.

Heikkiselle talkootyö toimii vaikutuskanavana.

– Työn ja opiskelun välissä on kiva tehdä jotain sellaista, josta hyötyvät muutkin kuin vain minä. Minulle Pride merkitsee vapautta, oikeutta ilmaista itseäni ja sitä, että meidän seksuaalivähemmistöjen yhteisö on olemassa ja näkyvä.