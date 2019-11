Sankivaaran ensilumenlatu avataan Oulussa torstaiaamuna – myös muilla laduilla tehty pohjatöitä: "Suksi on nyt ollut paras väline latujen tekoon"

Oulussa pääsee pian hiihtämään sekä vapaalla että perinteisellä tyylillä Sankivaaran ensilumenladulla.

Isännöitsijä Petri Yli-Pyky Oulun kaupungin liikuntapalveluista kertoo, että ensilumenlatu avataan torstaiaamuna kello 8. Ladun pituus on sama kuin viime vuonna, eli 1,3 kilometriä. Latu on tehty säilötystä lumesta.

Viime vuonna Sankivaaran ensilumenlatu avattiin 23. marraskuuta, eli tänä vuonna hiihtämään pääsee huomattavasti aiemmin.

Muualla Oulun seudulla on tehty alustavia latujen pohjatöitä, mutta Yli-Pykyn mukaan lunta tarvittaisiin vielä useita senttejä lisää, ennen kuin latuja on järkevää tampata koneellisesti.

– Alustavia töitä on tehty siellä, missä on tarvetta. Lunta on vasta noin neljä senttiä, eikä se kestä latukoneella ajamista. Tampattua lunta pitäisi olla ainakin noin kymmenen senttiä, jotta sora ei tulisi esiin.

Yli-Pykyn mukaan seudun hiihtäjät ovat jo polkeneet latuja myös omatoimisesti, mikä on hyvä asia.

– Lumi on polkeutunut hyvin suksien alla. Suksi on nyt ollut paras väline latujen tekoon.

Yli-Pyky muistuttaa, että esimerkiksi alikulkuja ei ole vielä lumetettu, joten kaikki hiihtävät omalla vastuullaan. Latujen tekoon ja kunnostukseen päästään vasta, kun lunta sataa lisää.

Oulun seudun latureittikartta löytyy netistä osoitteesta kunto.fluentprogress.fi.

Sen mukaan kunnostettua latua löytyy jo Kempeleestä kolmelta osuudelta: Honkasen valaistulta ladulta, Sarkkirannan kuntoradalta ja Kokkokangas–Linnakangas-osuudelta.

Kempeleen kunnan liikuntapaikkamestari Heino Peteri korostaa, että varsinaisia oikeita latuja ei kyseisillä osuuksilla vielä ole, vaan vasta latupohjat on tampattu. Vapaan tyylin hiihto on siis mahdollista latupohjalla, mutta perinteisen tyylin hiihtolatuja ei Kempeleessä vielä ole.

– Siellä on vielä epäpuhtauksia, joten ykkössuksilla ei kannata vielä mennä hiihtämään. Omalla vastuulla, Peteri toteaa.

Vaikka latu on siis vasta alkutekijöissään, Peterin mukaan hiihtäjiä on jo osuuksilla käynyt. Kempeleen latupohjat on vedetty nyt kokeiluluontoisesti.

– Meillä on kumitela-alustainen latukone, jolla vetäessä lumi ei niin helposti sekoitu pohjaan.

Lunta pitäisi Peterin mukaan tulla noin viisi senttiä lisää, jotta pohjat voitaisiin pitää kunnossa.