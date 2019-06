Sanginjoen Lemmenpolulla kadonnut mies löytyi hukkuneena

Sanginjoella kadonnut 45-vuotias mies on löytynyt hukkuneena, poliisi tiedottaa.

Miehen löysi Sanginjoesta vapaaehtoisen pelastuspalvelun väki hieman kello kahdeksan jälkeen keskiviikkoiltana. Hänet oli ilmoitettu kadonneeksi aamulla.

Poliisi tutkii tapahtunutta kuolemansyyn tutkintana. Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta.

Poliisi kiittää vapaaehtoista pelastuspalvelua etsinnässä avustamisesta.

Kadonnutta miestä etsittiin keskiviikkona pienehköltä alueelta maastosta ja vesistöstä.

Alueella on suoritettu viime päivien aikana kalanistutuksia. Sallitun kalastuksen oli määrä alkaa Sanginjoen erityiskalastuskohteella kello viiden aikaan iltapäivällä, jolloin rauhoitus on loppunut istutusten jälkeen. Oulun kaupungin mukaan kalastus alueella on tänään kielletty.

Juttua muokattu kauttaaltaan kello 21.31.