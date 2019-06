Sanginjoen Lemmenpolulla etsitään kadonnutta henkilöä – kalastus alueella on kielletty

Poliisi sai tiedon alueella kadonneesta henkilöstä keskiviikkoaamuna. Oulun poliisi kertoo etsittävän henkilön kadonneen tiistain aikana.

Lemmenpolku on suljettuna Sanginjoentien risteyksestä lähtien. Poliisista kerrotaan, että kadonnutta henkilöä etsitään pienehköltä alueelta maastosta ja vesistöstä.

Alueella on suoritettu viime päivien aikana kalanistutuksia. Sallitun kalastuksen oli määrä alkaa Sanginjoen erityiskalastuskohteella kello viiden aikaan iltapäivällä, jolloin rauhoitus on loppunut istutusten jälkeen. Oulun kaupungin mukaan kalastus alueella on tänään kielletty.