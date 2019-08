Oulun kaupunki muutti Sammaltien alueen yleiskaavassa työpaikka-alueeksi. Kaavamuutos tulee ohjaamaan kaupungin maankäyttöä alueella.

Elokuisena lauantaina Oulun Sammaltiellä on seesteisen rauhallista, jopa hieman syksyinen tunnelma. Tien varsi on täynnä omakotitaloja, joiden takana näkyy Kemiran teollisuusalueen piippuja. Alueen asukkaiden keskuudessa on noussut huoli Sammaltien tulevaisuudesta ja tonttien arvon kehityksestä sen jälkeen, kun kaupunki määritti alueen yleiskaavassa työpaikka-alueeksi.

Sammaltie sijaitsee Kuusamontien varressa ja kuuluu Kynsilehdon asuinalueeseen.

Sammaltiellä 20 vuotta asunut Liisa Järvinen ei ollut kaavamuutoksesta tietoinen.

– Huolestuttavalta kuulostaa. Jos joskus haluaisi talon myydä, niin eihän se mikään myyntivaltti ole, että kaupunki suunnittelee aluetta toisenlaiseen käyttöön.

Järvinen kertoo olevansa todella tyytyväinen asuinpaikkaansa, joka on rauhallinen, mutta lähellä keskustaa ja kaikkia palveluita. Teollisuusalueen aiheuttamia riskejä Järvinen ei juuri mieti.

– Kyllähän sen toki tiedostaa, että tehdas on lähellä. Tiedän myös, että siellä käsitellään vaarallisia aineita, mutta ei tässä asuminen silti huoleta. Luotan tehtaiden nykyaikaisiin järjestelmiin.

Järvinen kertoo, että aikoo asua Sammaltiellä niin kauan kuin mahdollista, kaavamuutoksesta ja teollisuuden riskeistä huolimatta.

Oulun kaupungin yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen kertoo, että Sammaltiellä on voimassa asemakaava, jonka mukaan alue on tarkoitettu asuinrakentamiseen. Myöskään mitään laillista estettä uusille rakennusluville ei tällä hetkellä ole. Rakennuslupia määrittää alueen asemakaava, johon ei Mäkäräisen mukaan ole suunnitteilla muutosta ainakaan lähiaikoina.

Kaavamuutoksella Oulun kaupunki pyrkii ohjaamaan aluetta pitkällä tähtäimellä työpaikka-alueeksi. KUVA: Tiina Wallin

– Kaava on tullut voimaan 1951, juuri ennen kuin alueelle tuli kemian teollisuutta, kertoo asemakaava-arkkitehti Anne Olsbo.

Alueen asukkaiden huoli perustuu yleiskaavaan, jossa teollisuusalueen ympäristö on merkitty työpaikka-alueeksi.

– Työpaikka-alueella on pääasiassa yritys- ja toimitiloja. Yleiskaavamerkintä tarkoittaa, että Oulun kaupunki kehittää aluetta tällaiseksi pitemmällä tähtäimellä. Yleiskaava toimii myös ohjeena, jos asemakaavaa muutetaan. Mäkäräinen ymmärtää asukkaiden huolen, mutta muistuttaa, että mahdolliset kaavamuutokset eivät vaikuta alueella jo oleviin rakennuksiin.

– Sammaltiellä asuvilla on oikeus asua rakennuksissa talojen elinkaaren loppuun asti, mutta uusia rakennuslupia asuinrakentamiselle ei siinä tilanteessa enää saa.

Kaupunki on laatinut yhteistyössä Tukesin ja pelastuslaitoksen kanssa selvityksen mahdollisen suuronnettomuuden vaikutuksista. Selvityksen perusteella teollisuusalueen lähistö soveltuisi paremmin työ- ja teollisuuskäyttöön.

– Uusia rakennuslupia voi nykytilanteessa saada, mutta hakijaa informoidaan yleiskaavasta, ympäröivästä alueesta ja siihen liittyvistä riskeistä, Mäkäräinen kertoo.

Huoli tonttien arvon laskusta on hänen mukaan perusteltu, mutta asia on aina tapauskohtainen.

– Tähän vaikuttaa tontin arvo ja rakennuksen ikä sekä kunto. Kannattaa ottaa myös huomioon, että jos alueen tontit joskus muuttuvat työpaikkatonteiksi, niin niiden arvoon vaikuttaa Oulun kaupungin sen hetkinen työpaikkatonttien kysyntä. On todella tapauskohtaista millainen vaikutus on.