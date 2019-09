Oulun Hifi & Tuning Show pidetään Ouluhallissa lauantaina ja sunnuntaina. Paikalla käy arviolta kaikkiaan 5 000 ihmistä.

On siinä Ouluhalli-raukalla kestämistä, kun järjetön jumpsutus täyttää hallin. Tuntuu, että maanjäristyksiä on joka puolella, ja rappaukset irtoilevat seinistä. Perinteinen Oulun Hifi & Tuning Show, tuttavallisemmin Hötsi on täyttänyt Ouluhallin lauantaiksi ja sunnuntaiksi.

Väkeä on paljon, mutta pääosissa tapahtumassa ovat toinen toistaan upeammat autot tai joidenkin autojen perässä jytyyttävät tehokkaat äänentoistolaitteet.

Yksi katseenvangitsijoista on hopeisena hohtava karamelli, jonka merkkiä ja mallia ei maallikko edes tunnista.

– Se on Nissan Skyline R34. Tällainen neliovinen on tosi harvinainen täällä Euroopassa. Tämäkin on tuotu Suomeen Japanista. Löysin sen Kajaanista, ja olen nyt neljä vuotta sitä rakennellut, kertoo ylpeä omistaja, Mäntyharjusta autoaan esittelemään tullut Salla Jokivarsi.

Hän kertoo tehneensä kaiken itse: suunnitellut värityksen, tehnyt hiilikuidusta sistuksen osat ja kaikki maalaukseen vaaditut pohjatyöt.

– Moottorihuoneessa on vielä tekemistä, sillä tehoa saisi olla lisää. Aion myös irrottaa alustan osat jossakin vaiheessa, että saisin ne maaliin. Sisälle pitää saada lisää hiilikuituverhoiluja ja enemmän väriä. Hifi-juttuja pitää vielä tuunata lisää. Suunnitelmia olisi vaikka kymmeneksi vuodeksi mutta rahaa ei välttämättä niin paljon, hän luettelee.

Autonsa äänentoistoon hän ei halua maata järisyttävää voimaa kuten monet muut tapahtumaan osallistuneet tuntuvat tekevän.

– Se on aivan oma taiteenlajinsa. Itse en ole laittanut yhtään subbaria. Hifiä tuunaan siten, että musiikki soi puhtaasti.

Innostuksen autonsa tuunaamiseen ja rakentamiseen Jokivarsi arvelee saaneensa jo lapsena Fast & Furious -elokuvien katselusta. Perheessä muut eivät harrasta autojen rakentelua.

– Japanilaiset autot ovat aina kiehtoneet minua, ja maan kulttuuri viehättää.

Makean näköinen on myös kullanvärisin elementein taiteiltu Vauxhall Viva vuodelta 1965. Seinäjokelainen Heli Vuolle kertoo, että hän löysi sen miehensä Markon kanssa vain vajaa vuosi sitten tallin perältä heidän kotinsa lähistöltä.

Seinäjokelainen Heli Vuolle ja hänen miehensä Markon kanssa yhdessä rakentama vuoden 1965 Vauxhall Viva. KUVA: Pekka Peura

– Teimme mieheni kanssa sen kahteen pekkaan. Olemme rakentaneet useamman auton yhdessä siltä tavalla. Ne tehdään aina vähän fiilispohjalta kukin. Tuon auton ruusukuvio tulee siitä, että olen aina ihaillut amerikkalaisissa autoissa sellaisia. Sitten löysin paikallisesta kangaskaupasta pienikukkaisen ruusukuvion, hän esittelee auton kankaalla somistettua kylkeä.

Erikoinen yksityiskohta on Vivan keulamaski, joka ei ole auton oma alkuperäinen vaan peräisin vanhasta Isuzu Belletistä.

– Meillä yhdistellään muissakin projekteissa osia eri autoista toisiinsa. Belletin nokka natsaa tähän niin hyvin, että sitä ei moni heti huomaakaan, Vuolle esittelee.

Hifi & Tuning Show'n tapahtumajärjestäjä Jarkko Korhonen arvioi, että viikonlopun aikana Ouluhallissa tulee käymään 5 000 ihmistä. Mistä moinen hirmuinen suosio johtuu?

– Tämä on niin rento ja mukava tapahtuma. Tässä yhdistyvät juhlat ja harrastaminen toisiinsa. Niin kuin näkyy, ihmiset ovat iloisia ja hyvällä tuulella. Autojen tuunauksesta on tullut jo melkein taidetta, niin hienoja parhaat täällä ovat. Mitään rajoituksia autojen tuunaamiselle ei ole, Korhonen luonnehtii.

