Salilla treenataan kännykät kädessä – oululaisella salilla salakuvaamiseen puututaan tarvittaessa

Kännykän käyttökieltoja ei ole yhdessäkään kuntosalissa, semmoiseen ei ole perustetta ja kukapa uskaltaisi olla se joka haluaa karkottaa vähenevistä kuukausiasiakkaista suurimman osan. Oulussakin on jo oikeasti varaa valita, kaupungissa on yli 50 kuntosalia missä käydä, ja syystä että trendi on hiipuva, kisa kiristyy.