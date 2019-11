Sairaanhoitopiiri kiristää vyötä loppuvuonna, säästötavoite 2-3 miljoonaa – henkilöstökuluja karsitaan pehmeillä keinoilla

Ppshp:n hoitohenkilöstön sairauspoissaolot kasvaneet mielenterveysdiagnoosilla. En yhtään ihmettele. Esimiesten kiusaaminen ja henkinen väkivalta on Ppshp:ssäkin aivan omaa luokkaansa. Työntekijöitä lähtee esimiesten kiusaamisen ja henkisen väkivallan takia, mutta se ei esimiesten mukaan ole ongelma - uusia on kuulemma jonoksi asti tulossa. Milloin puututaan tähän esimiesten vääränlaiseen vallan käyttöön? Sairauspoissaolot mielenterveysdiagnoosilla eivät todellakaan johdu vain ihmisten väsymisestä vaan pääasiassa hierargisen organisaation vääränlaisesta vallankäytöstä esimieasemassa olevilla osastonhoitajilla ja jopa heidän esimiehillään. Haiprojakin käytetään työntekijöiden rankaisemiseen, vaikka niiden tarkoituksena ei ole rankaiseminen vaan työyhteisön kehittämine. Osaamaton johtaminen on syy näihin sairauspoissaoloihin. Osaamatonta johtamista on erityisesti yliopistotutkinnottomilla esimiehillä, mutta myös joillakin yliopistotutkinnon opiskelleilla esimiehillä. Ppshp:n kannattaisi todellakin puuttua sairaspoissaolojen syihin ja paneutua niihin kunnolla sekä puuttua tähän osaamattomaan, työntekijöitä eriarvoistavaan johtamiseen sekä työntekijöiden työpaikkakiusaamiseen esimiesten taholta.