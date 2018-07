Sähköpyörät pörräävät nyt myös metsäpoluilla – sähkömaastopyörien myynti räjähdysmäistä

Mulla on sähköavusteinen pyörä mutta nuuka kun olen ostin pyörän iliman akkua, sain halavemmalla. Lataamaan pyörän akkua en ala, koska se maksaa, vaikka ilman akun saisin.

Saanpa ainakin toisille näytettyä, että on se pyörä mullakin, kateellinenkin kun vielä olen perinteiseen oululaiseen tyliiin niin en voi sietää jos toisilla on ja mulla ei.

Mieluummin käyn ulukomailla neljä kertaa vuodesa, kuin alan rahoja tuhlaamaan sähkönkulutukseen.