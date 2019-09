Saavatko oululaislapset tulevaisuudessa maksuttoman ruoan kesäloma-aikana? Sivistyslautakunta päättää syksyllä, puolletaanko SDP:n aloitetta

Tuo kustannus ei ole laskettu perinteisellä laskimella vaan A.Rinne mallilla. Peruskoululaisia on n. 20 000 ja edullinen kouluruoka n 2e per annos. Tästä tulee kuluksi 40 000e per päivä. En ymmärrä mikä on tuo 15 000 - 20 000 kokonaiskustannus josta puhutaan. Itse lasken, että se on maksimissaan 2 miljoonaa vuodessa.