Sään muutokset ajavat Suviseurat pois pelloilta, luopuminen luo haikeutta – "Nyt siirrytään kovemmille maapohjille ja pienlentokentille"

Ensi vuoden Reisjärven seurojen jälkeen Suviseurat siirtyvät pidettäviksi pienlentokentille. Sopivia paikkoja on niukasti.

Ensi kesänä Reisjärven Järvikylällä pidettävät Suviseurat ovat viimeiset pelloilla järjestettävät seurat. Tapahtuman päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi arvelee, että ensi kesän Suviseuroissa on ilmassa haikeutta. Seurojen järjestäminen pelloilla on mahdollistanut sen, että tapahtumaa on voinut kierrättää ympäri Suomea. Kun seurat siirtyvät pienlentokentille, tapahtumapaikkojen määrä vähenee.