Sää on viileä koko viikon – pohjoisessa luvassa räntä- ja lumisateita useana päivänä

Ehdin jo olla varovaisen optimistinen, että se tämä ilmastonmuutos olisi tuonut tänne pohjoiseen edes hieman siedettävämmät kelit, mutta mitä vielä kylmä kuin Kanadassa. Osa sanoo, että ilmastonmuutos on huuhaata tai oikeastaan se lämpeneminen on huuhaata, sillä tuohan on kylmenemään päin. Miksi ne muuten muuttivat sen ilmastonmuutokseksi kun aluksihan se oli ilmastonlämpeneminen? Tässäkö se syy nyt sitten on hyvin kopitettu uutiskuvassa.