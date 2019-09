Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksessa Limingassa kohoavat korkeat rengasvuoret – toimitusjohtajan mukaan kaikki renkaat tullaan käyttämään vallien rakentamiseen

Kalevan lukija ihmettelee Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksessa Limingassa kohoavia jättimäisiä rengaskasoja.

– Paljonhan siellä renkaita käytetään, toteaa Ruutikangas oy:n toimitusjohtaja Timo Haataja.

Renkaita tullaan käyttämään melu- ja suojavallien rakentamiseen. Yhteensä niitä tarvitaan keskuksen rakennustöissä noin 75 miljoonaa kiloa.

Renkaat eivät jää näkyville, vaan kaikki tullaan peittämään maalla, Haataja kertoo.

Valleissa rengasmurska tulee maakerroksen alle. Eri kerrokset erottaa tiivis kangas. Savipohjaisen maakerroksen päälle laitetaan nurmi.

Haataja korostaa, että kaikki rakennus- ja suunnitteluratkaisut Ruutikankaalla on tehty mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Alueella syntyvä jäte, kuten lyijy ja hylsyt, kierrätetään.

– Kaikki on luvitettua AVI:n, ELY: tai Oulun kaupungin ympäristötoimen kautta. Joka ikinen kuorma joka alueelle tulee, on tiukasti kontrolloitu, ja raportteja tehdään säännöllisesti. Pääurakoitsijalla on myös velvoitteena vesinäytteiden ottaminen.

Maarakennusta tullaan tekemään Ruutikankaalla noin neljän vuoden ajan.